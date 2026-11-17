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फरीदाबाद: राष्ट्रीय स्तरीय बैडमिंटन कैंप की शुरुआत, तैयारियों को परखेंगे कुल 14 खिलाड़ी

अनुज कुमार

Updated Tue, 17 Nov 2026 04:55 PM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 04:55 PM IST







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राष्ट्रीय स्तरीय बैडमिंटन कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें कुल 14 खिलाड़ी शामिल हैं। ये खिलाड़ी फरीदपुर में सात दिन तक अपनी तैयारियों को परखेंगे। इसके बाद वे मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे। ... और पढ़ें

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