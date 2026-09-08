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युवाओं को हुआ क्या?: फरीदाबाद के बीके अस्पताल बुजुर्गों से ज्यादा पहुंच रहे युवा, जानें क्यों ले रहे थेरेपी

अनुज कुमार

Updated Tue, 08 Sep 2026 03:17 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 03:17 PM IST







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फरीदाबाद में बुजुर्गों से ज्यादा युवा फिजियोथेरेपी केंद्र पहुंच रहे हैं। लैपटॉप पर घंटों बैठने और जिम में क्षमता से अधिक वजन उठाने से गर्दन-कमर में दर्द हो रहा है। अभी बीके अस्पताल में रोज 35 से अधिक मरीज थेरेपी ले रहे हैं। ... और पढ़ें

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