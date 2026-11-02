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फरीदाबाद: घर में मिला 10 फीट लंबा विशालकाय अजगर, घरवालों के उड़े होश, सूचना के बाद भी नहीं पहुंची टीम

अनुज कुमार

Updated Mon, 02 Nov 2026 08:07 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 08:07 PM IST







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फरीदाबाद के भाखरी गांव में एक मकान में मिला अजगर जिसको देखकर मकान में रहने वाले लोग काफी डरे हुए हैं अजगर की लंबाई 10 से 12 फीट तक की है गांव वालों ने इसकी सूचना दमकल विभाग व वन्य जीव प्राणी विभाग को दी है लेकिन अभी तक मौके पर कोई भी कर्मचारियों को पकड़ने के लिए नहीं पहुंचा है जिसको लेकर आसपास के लोग भी काफी डरे हुए। ... और पढ़ें

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