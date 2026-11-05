फरीदाबाद :लाखों की लागत से बना एथलेटिक्स मैदान बदहाली का शिकार, ट्रैक पर उगी झाड़ियां और बिखरे ईंट-पत्थर

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फरीदाबाद एनआईटी दो में जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा लाखों रुपए की लागत से तैयार किया गया एथलेटिक्स मैदान हो रहा अनदेखी का शिकार यहां पर कोई भी माली व सुरक्षा करने मौजूद ने मैदान में दौड़ लगाने वाला ट्रैक धोबी घाट में हुआ तब्दील ट्रैक के बीच में पड़े ईंट पत्थर व मैदान में होगी कांग्रेस घास व झाड़ियां वहां पर दौड़ लगाने वाले एक व्यक्ति ने बताया की एनआईटी में युवाओं के लिए प्रेक्टिस करने के लिए यह एक ही मैदान है और यह भी सरकार द्वारा अनदेखी का शिकार हो रहा है सरकार की तरफ से इसकी कोई देखरेख नहीं गई यहां के कुछ लोग ही आपस में मिलजुल कर इसकी देखरेख कर रहे हैं।

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