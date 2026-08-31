{"_id":"6a954ca32c1ccee87d047466","slug":"video-faridabad-2-year-old-boy-prince-suffers-head-injury-after-falling-from-grille-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: ग्रिल से गिरकर दो साल के प्रिंस के सिर में लगी चोट, जानें क्या बोले पिता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद समयपुर में किराए पर रह रहे राजकुमार का 2 वर्षीय बेटा प्रिंस ग्रिल के सहारे खड़ा था और उसके गिरने पर उसके सिर में चोट लगी उसको तुरंत अलफलाह अस्पताल में ले जाया गया वहां उपचार के दौरान प्रिंस की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर अलफलाह की डॉक्टर टीम राजकुमार के साथ बीके नागरिक अस्पताल में लेकर आए जहां पर उपचार के दौरान प्रिंस की मौत हो गई मृतक प्रिंस के पिता राजकुमार अलफलाह के डॉक्टर पर लापरवाही का इल्जाम लगा रहे हैं। प्रिंस मकान की दूसरी मंजिल पर ग्रिल के सहारे खड़ा था।

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