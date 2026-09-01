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फरीदाबाद के बेटे का दुनिया में डंका: सुमित सहगल ने थाइलैंड में लहराया परचम, पैरा टेबल टेनिस में जीते दो गोल्ड

अनुज कुमार

Updated Tue, 01 Sep 2026 02:08 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 02:08 PM IST







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थाइलैंड में आयोजित पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में फरीदाबाद के सुमित सहगल ने दो स्वर्ण पदक जीते हैं।

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