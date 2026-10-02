{"_id":"6abfeebab47e6b14cb0cdad1","slug":"video-faridabad-13-year-old-minor-sexually-assaulted-3-accused-arrested-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद गैंगरेप: 13 साल की नाबालिग से दरिंदगी, 3 आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कुणाल, यश और दीपक के रूप में हुई है, जबकि मामले में शामिल चौथा आरोपी प्रिंस अभी फरार है। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर चार दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है।

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