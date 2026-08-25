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फरीदाबाद हार्ट सेंटर का सामान ट्रक से उतारकर वापस हार्ट में रखा जा रहा

Vikas Kumar विकास कुमार
Updated Tue, 25 Aug 2026 04:21 PM IST
Equipment from the Faridabad Heart Center is being unloaded from the truck and moved back into the Heart Center
फरीदाबाद हार्ट सेंटर का सामान ट्रक से उतारकर वापस हार्ट में रखा जा रहा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही थी कार्रवाई
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