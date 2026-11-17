{"_id":"6afc39ca53449426b7073787","slug":"video-employees-raise-questions-over-lack-of-facilities-in-electricity-offices-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिजली दफ्तरों में सुविधाओं की कमी पर कर्मचारियों ने उठाए सवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बिजली दफ्तरों में सुविधाओं की कमी पर कर्मचारियों ने उठाए सवाल
बिजली दफ्तरों में सुविधाओं की कमी पर कर्मचारियों ने उठाए सवाल
- पल्ला पावर हाउस में हुई खुली बैठक, शिकायत केंद्रों पर पीने के पानी और फर्नीचर की मांग
फरीदाबाद। बिजली दफ्तरों और शिकायत केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी से कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। मंगलवार को सेक्टर-34 स्थित 220 केवी पल्ला पावर हाउस परिसर में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन की बैठक में कर्मचारियों ने समस्याएं रखीं। मेडिकल और एलटीसी बिलों के भुगतान में देरी, दफ्तरों के नवीनीकरण और जरूरी औजार उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई।
बैठक की अध्यक्षता सब यूनिट प्रधान नसीब हिंदुस्तानी ने की। कर्मचारियों ने शिकायत केंद्रों पर पीने के पानी और फर्नीचर की व्यवस्था करने की मांग भी रखी। यूनियन पदाधिकारियों ने समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों के समक्ष मुद्दे उठाने का भरोसा दिया। इस दौरान करीब 10 कर्मचारी दूसरे संगठन छोड़कर यूनियन में शामिल हुए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।