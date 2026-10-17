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फरीदाबाद के नेहरू ग्राउंड में मुख्य डाकघर के पास पीपल का का सूखा टहना ई रिक्शा पर गिरा

Digvijay Singh

Updated Sat, 17 Oct 2026 10:54 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 10:54 PM IST







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फरीदाबाद नेहरू ग्राउंड में मुख्य डाकघर के पास पीपल के पेड़ का सूखा हुआ भारी टहना नीचे जा रही ई रिक्शा पर गिरा जिसको लेकर ई रिक्शा का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और शीशा टूटकर चालक के ऊपर गिरा । वहां पर आसपास के दुकानदारों का कहना है कि टहना किसी दो पहिया वाहन चालक पर गिर जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। ... और पढ़ें

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