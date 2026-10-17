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फरीदाबाद में जिला उपायुक्त ने मीटिंग के बाद नो पीयूसी नो फ्यूल के निर्देश दिए

Digvijay Singh

Updated Sat, 17 Oct 2026 10:53 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 10:53 PM IST







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फरीदाबाद जिला उपायुक्त ने शुक्रवार को पेट्रोल कंपनियों के मालिक और कई अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद नो पीयूसी नो फ्यूल के निर्देश दिए पर इसका असर जिले में नजर नहीं आया। अजरौंदा, एनआईटी -5 और सेक्टर 15 सहित कई पंपों पर बिना पीयूसी की जांच के पेट्रोल मिलता रहा। ... और पढ़ें

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