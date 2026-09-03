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फरीदाबाद: जन्माष्टमी पर स्कूल में कृष्ण-राधा के रूप में सजे बच्चे

Thu, 03 Sep 2026 07:37 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
Rahul Kumar Tiwari Rahul Kumar Tiwari
Updated Thu, 03 Sep 2026 07:37 PM IST
Children dressed as Krishna and Radha at school on Janmashtami.
फरीदाबाद। जन्माष्टमी पर्व को लेकर शहर के स्कूलों में भी उत्साह नजर आया। प्रहलादपुर स्थित राजकीय स्कूल में जन्माष्टमी से एक दिन पहले बृहस्पतिवार को विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने भगवान श्रीकृष्ण और राधा का रूप धारण कर मनमोहक प्रस्तुतियां दीं।
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