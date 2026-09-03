{"_id":"6a99524f0d44918cfa04f585","slug":"video-celebration-of-janmashtami-at-nit-vaishno-devi-temple-in-faridabad-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: एनआईटी वैष्णो देवी मंदिर में जन्माष्टमी की धूम, दिल्ली से आएगी भजन मंडली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद: एनआईटी वैष्णो देवी मंदिर में जन्माष्टमी की धूम, दिल्ली से आएगी भजन मंडली

Rahul Kumar Tiwari

Updated Thu, 03 Sep 2026 04:26 PM IST Updated Thu, 03 Sep 2026 04:26 PM IST







Link Copied



फरीदाबाद के एनआईटी स्थित श्री महारानी वैष्णो देवी मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं। भजन-कीर्तन के लिए दिल्ली से मंडली पहुंचेगी। इस अवसर पर श्रीकृष्ण के लिए 31 किलो का केक भी काटा जाएगा। ... और पढ़ें

विज्ञापन