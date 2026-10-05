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Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Ballabgarh 85,000 quintals of paddy procured at the mandi.

बल्लभगढ़: मंडी में 85 हजार क्विंटल धान खरीद, 1509 धान की निजी खरीद जोरों पर

Mon, 05 Oct 2026 08:21 PM IST
अनुज कुमार
Anuj Kumar अनुज कुमार
Updated Mon, 05 Oct 2026 08:21 PM IST
Ballabgarh 85,000 quintals of paddy procured at the mandi.
अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन 1509 किस्म के धान की निजी खरीद तेजी से चल रही है। मंडी में अब तक करीब 85 हजार क्विंटल 1509 धान की खरीद आढ़तियों द्वारा की जा चुकी है। खरीद के साथ ही मंडी से धान का उठान भी लगातार किया जा रहा है।
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