{"_id":"6a95a4523b44fb598806450e","slug":"video-ayushman-beneficiaries-in-faridabad-will-not-receive-treatment-at-private-hospitals-for-24-hours-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद में 24 घंटे आयुष्मान लाभार्थियों को निजी अस्पतालों में नहीं मिलेगा इलाज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद में 24 घंटे आयुष्मान लाभार्थियों को निजी अस्पतालों में नहीं मिलेगा इलाज

Digvijay Singh

Updated Mon, 31 Aug 2026 09:27 PM IST Updated Mon, 31 Aug 2026 09:27 PM IST







Link Copied



फरीदाबाद में 24 घंटे आयुष्मान लाभार्थियों को निजी अस्पतालों में नहीं मिलेगा इलाज। एक सितंबर को निजी अस्पताल नहीं करेंगे आयुष्मान लाभार्थियों का उपचार। निजी अस्पतालों का सरकार पर करीब 20 करोड़ रूपये बकाया। 15 सितंबर तक यदि भुगतान नहीं किया गया तो 16 सितंबर से स्थायी रूप से बंद होगी सुविधाएं। ... और पढ़ें

विज्ञापन