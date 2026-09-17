{"_id":"6aabf296e90ced628c02b1ac","slug":"video-passenger-service-campaign-launched-at-dehradun-airport-air-passengers-groove-to-bedu-pako-baramasa-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"देहरादून एयरपोर्ट पर यात्री सेवा अभियान की शुरूआत, बेडू पाको बारामासा पर झूमें हवाई पैसेंजर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देहरादून एयरपोर्ट पर 17 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक आयोजित किए जाने वाले यात्री सेवा अभियान की शुरूआत राष्ट्रीय गीत वंदेमातरम के साथ हुई। एयरपोर्ट कर्मियों ने सामुहिक रूप से वंदेमातरम गीत गाया। एयरकर्मियों और लोक कलाकारों द्वारा पारंपरिक रूप से हवाई पैसेंजरों का स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर पारंपरिक रूप से अपना स्वागत होता देख हवाई पैसेंजर अभिभूत दिखाई दिए। एयरपोर्ट पर कलाकारों द्वारा गढवाली और कुमाऊनी गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। प्रसिद्ध गीत बेड़ पाको बारामासा गीत पर हवाई पैसेंजर झूमते हुए दिखाई दिए। कुछ हवाई पैसेंजरों ने एयरपोर्ट कर्मियों और लोक कलाकारों की फोटो, वीडियो भी लिए।

... और पढ़ें