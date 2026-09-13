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कैंट सीट पर डॉ. जसविंदर सिंह गोगी की बढ़ती पकड़, सैकड़ों सिख-पंजाबी साथियों ने थामा कांग्रेस का दामन

Alka Tyagi

Updated Sun, 13 Sep 2026 08:39 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 08:39 PM IST







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देहरादून कैंट विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के संगठनात्मक विस्तार को उस समय बड़ी मजबूती मिली, जब महानगर कांग्रेस कमेटी देहरादून के तत्वावधान में आयोजित सदस्यता संकल्प सम्मेलन में कार्यक्रम संयोजक बलजीत सिंह ‘बब्बल’ ने अपनी पूरी टीम के साथ सैकड़ों सिख एवं पंजाबी समाज के साथियों सहित कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। ... और पढ़ें

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