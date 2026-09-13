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चारधाम यात्रा: गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या ने बनाया नया रिकॉर्ड; पहली बार 7.87 लाख ने किए दर्शन

Sun, 13 Sep 2026 08:58 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 13 Sep 2026 08:58 PM IST
सार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल यात्रा प्रबंधन और बेहतर व्यवस्थाओं के कारण चारधाम यात्रा लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है।

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Chardham Yatra 2026 number of pilgrims at Gangotri Dham has set new record for first time
गंगोत्री धाम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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चारधाम यात्रा में गंगोत्री धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या नया रिकॉर्ड बना चुकी है। पहली बार यात्रा में 7.87 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अभी यात्रा जारी है।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल यात्रा प्रबंधन और बेहतर व्यवस्थाओं के कारण चारधाम यात्रा लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। यमुनोत्री के बाद अब गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया है। गंगोत्री धाम के यात्रा इतिहास में पहली बार सर्वाधिक 7.87 लाख श्रद्धालु दर्शन को पहुंचे हैं।
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चारधाम यात्रा की कुल यात्री संख्या पर नजर दौड़ाएं तो इस यात्राकाल के 148 दिनों (13 सितंबर तक) में 50 लाख 43 हजार 436 श्रद्धालु चारधाम दर्शन कर चुके हैं। वर्ष 2022 में 07 लाख 81 हजार 961, 2025 में 07 लाख 58 हजार 249 और 2023 में 07 लाख 12 हजार 749 यात्री गंगोत्री धाम में दर्शन को पहुंचे थे। बदरीनाथ यात्रा भी नया रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रही है। 23 अप्रैल को शुरू हुई बदरीनाथ यात्रा 12 सितंबर को 143 दिन की अवधि पूर्ण कर चुकी है।
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चारधाम यात्रा का पहला चरण बेहद सफल रहा है। दूसरे चरण में भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के पहुंचने का अनुमान है। इसे देखते हुए सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यात्रा के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। यात्रा से जुड़े सभी जिलों में आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड में रखा गया है।
- पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री

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