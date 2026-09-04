{"_id":"6a9b01342eef95b8890b7081","slug":"video-dehradun-shri-krishna-janmashtami-celebration-at-police-lines-cm-and-governor-also-attended-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"देहरादून: पुलिस लाइन में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव, सीएम और राज्यपाल भी पहुंचे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रेसकोर्स स्थित पुलिस लाइन में आयोजित जन्माष्टमी उत्सव इस बार सिर्फ भक्ति और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों तक सीमित नहीं रहा। भगवान श्रीकृष्ण के जयघोष के बीच मंच से नशे के खिलाफ जागरूकता और राष्ट्रभक्ति का संदेश भी गूंजा। लोकगीत, रैप और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने महोत्सव को अलग रंग दिया। जन्माष्टमी उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.), मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इसके बाद मुंबई आर्ट ग्रुप के कलाकारों ने गणेश वंदना प्रस्तुत की।

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