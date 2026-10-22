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देहरादून: सपा के पूर्व प्रदेश प्रभारी समेत कई नेता भाजपा में शामिल

Alka Tyagi

Updated Thu, 22 Oct 2026 09:03 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 09:03 PM IST







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भाजपा प्रदेश कार्यालय में हरिद्वार और लक्सर विधानसभा क्षेत्र और बसपा के पूर्व प्रदेश प्रभारी एवं प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नातीराम और उनके समर्थकों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाते प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट साथ में पूर्व विधायक यतीश्वरानंद व अन्य। ... और पढ़ें

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