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दलेर मेहंदी विवाद: सीएम धामी ने की मीका सिंह से फोन पर बात, कहा- आपसी संवाद से दूर की जाएं गलतफहमियां

Thu, 22 Oct 2026 07:45 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 22 Oct 2026 07:45 PM IST
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Daler Mehndi controversy CM Dhami speaks to Mika Singh over phone suggests resolving through dialogue
सीएम धामी - फोटो : अमर उजाला

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसिद्ध गायक मीका सिंह से फोन पर बातचीत कर दलेर मेहंदी से जुड़े विवाद के संबंध में चर्चा की।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रकार की गलतफहमी या मतभेद को आपसी संवाद और सौहार्दपूर्ण वातावरण में दूर किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सदैव ‘अतिथि देवो भवः’ की भावना से कार्य करता आया है। देवभूमि उत्तराखंड में देश-दुनिया के सभी कलाकारों का हृदय से स्वागत और सम्मान है। प्रदेश सरकार कला, संस्कृति और कलाकारों के सम्मान के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।

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