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उत्तराखंड बोर्ड: दिव्यांग छात्र-छात्राओं को राहत, पास होने के लिए मिलेगी पांच प्रतिशत अंकों की छूट

Thu, 22 Oct 2026 08:43 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 22 Oct 2026 08:43 PM IST
सार

कैबिनेट में आए प्रस्ताव में कहा गया कि दिव्यांग छात्र-छात्राओं के उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में 28 फीसदी अंक प्राप्त करने पर उन्हें उत्तीर्ण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा।

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Uttarakhand Board Relief for students with disabilities 5 Percent marks relaxation to be granted for passing
परीक्षा - फोटो : freepik.com(प्रतीकात्मक)

विस्तार
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उत्तराखंड बोर्ड की10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में दिव्यांग छात्र-छात्राओं को उत्तीर्ण होने के लिए पांच प्रतिशत अंकों की छूट मिलेगी। इसके लिए राज्य शिक्षा अधिनियम के विनियम 2009 के उपनियमों में संशोधन किया जाएगा। धामी कैबिनेट ने इसके लिए आए प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

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कैबिनेट में आए प्रस्ताव में कहा गया कि दिव्यांग छात्र-छात्राओं के उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में 28 फीसदी अंक प्राप्त करने पर उन्हें उत्तीर्ण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। यह छूट विभिन्न रोगों से ग्रसित दिव्यांगजनों को दी जाएगी।
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पूर्व में विश्व दिव्यांग दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिव्यांग छात्र-छात्राओं को उत्तीर्ण प्रतिशत में छूट दिए जाने की घोषणा की थी। बताया गया है कि पिछले साल हाईस्कूल में 159 और इंटर में 113 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दी थी। इसमें हाईस्कूल में 116 और इंटरमीडिएट में 83 बच्चों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है।

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