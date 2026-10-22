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देहरादून: रैपिडो चालक ने न्यायिक अधिकारी से राइड के दौरान की बदसुलूकी, अपहरण करने का किया प्रयास

Thu, 22 Oct 2026 08:40 PM IST
Alka Tyagi माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 22 Oct 2026 08:40 PM IST
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Dehradun: Rapido driver misbehaved with a judicial officer during a ride and attempted to abduct them
रैपिडो बाइक टैक्सी(सांकेतिक)। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

राजधानी देहरादून में रैपिडो राइड के दौरान एक न्यायिक अधिकारी के साथ कथित बदसलूकी और अपहरण के प्रयास का मामला सामने आया है। आरोप है कि रैपिडो चालक ने राइड के दौरान न्यायिक अधिकारी से अभद्र व्यवहार किया और उनसे तय किराए से दोगुने पैसे की मांग की। मामले में डालनवाला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

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जानकारी के अनुसार, न्यायिक अधिकारी ने रायपुर जाने के लिए बलबीर रोड से रैपिडो राइड बुक की थी। आरोप है कि चालक उन्हें निर्धारित रास्ते से हटाकर एक सुनसान सड़क की ओर ले गया, जहां उनके साथ बदसलूकी की गई। अधिकारी ने चालक पर अपहरण का प्रयास करने का भी आरोप लगाया है।
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मामले में यह भी आरोप लगाया गया है कि सुनसान सड़क पर मौजूद एक गार्ड के साथ भी चालक ने मारपीट करने का प्रयास किया। घटना के बाद न्यायिक अधिकारी की शिकायत पर डालनवाला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल, आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

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