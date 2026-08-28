{"_id":"6a91c82e521695165f08624e","slug":"video-dehradun-river-water-levels-rose-due-to-rain-police-alerted-people-using-loudhailers-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"देहरादून: बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा, पुलिस ने लाउड हेलर से लोगों को किया अलर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देहरादून तथा पहाड़ी जनपदों में लगातार हो रही बारिश तथा उससे नदियों का जलस्तर बढ़ने के दृष्टिगत एसएसपी देहरादून द्वारा दून पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस की अलग- अलग टीमो द्वारा सभी थाना क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों पर लगातार भ्रमणशील रहते हुए हर स्थिति पर लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा रही है, साथ ही लगातार नदी/ नालों के किनारे तथा संवेदनशील स्थानों पर लोगों को लाउड हेलर के माध्यम से सतर्क किया जा रहा है तथा लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण नदी/ नालों के किनारे न जाने की हिदायत दी जा रही है।

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