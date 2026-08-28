हैवानियत: दो लोगों ने महिला को जंगल में लेजाकर किया दुष्कर्म; विरोध करने पर लाठी-डंडों से पीटा, वीडियो वायरल

मंगलौर क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक महिला को स्कूटी पर ले जाकर जंगल में दुष्कर्म करने और विरोध करने पर लाठी-डंडों से पीटकर गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया है। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

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