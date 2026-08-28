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हैवानियत: दो लोगों ने महिला को जंगल में लेजाकर किया दुष्कर्म; विरोध करने पर लाठी-डंडों से पीटा, वीडियो वायरल

Fri, 28 Aug 2026 11:01 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, मंगलौर(रुड़की)
संवाद न्यूज एजेंसी, मंगलौर(रुड़की) Published by: Alka Tyagi Updated Fri, 28 Aug 2026 11:01 PM IST
सार

पीड़ित पति ने पुलिस को बताया कि दो लोग उसकी पत्नी को जबरन स्कूटी पर बैठाकर मंगलौर क्षेत्र के एक जंगल में ले गए और वहां महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

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Roorkee crime Woman taken to forest and Misdeed beaten with sticks video recorded and Viral
महिला के साथ दुष्कर्म - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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मंगलौर क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक महिला को स्कूटी पर ले जाकर जंगल में दुष्कर्म करने और विरोध करने पर लाठी-डंडों से पीटकर गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया है। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

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जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की सुबह गुरुकुल नारसन क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मंगलौर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। पीड़ित पति ने पुलिस को बताया कि बृहस्पतिवार को दो लोग उसकी पत्नी को जबरन स्कूटी पर बैठाकर अपने साथ ले गए थे। आरोपियों ने मंगलौर क्षेत्र के एक जंगल में ले जाकर महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
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जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो हैवानों ने उसके साथ लाठी-डंडों से बेरहमी से मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

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इस घटना का किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि पुलिस ने घटना का संज्ञान ले लिया है और आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की भी प्रामाणिकता की जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।

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