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अंबाला में शहीद स्मारक का गृह मंत्री अमित शाह ने किया लोकार्पण, देखिए

Video Desk Amar Ujala Dot Com Published by: Published by: Chandra Prakash Neeraj Updated Thu, 05 Nov 2026 07:03 PM IST







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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंबाला छावनी में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति में बने भव्य शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। इसके उपरांत गांधी ग्राउंड में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया।

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