जीपीएम: भनवारटंक की सुरंग में दिखा तेंदुआ, रेल ट्रैक पर बेखौफ घूमता नजर आया; वीडियो वायरल

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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के बिलासपुर-कटनी रेलमार्ग पर भनवारटंक के पास उस समय लोगों की नजरें ठहर गईं, जब एक तेंदुआ रेलवे ट्रैक पर घूमता हुआ कैमरे में कैद हो गया। तेंदुए का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में जंगली जानवर रेलवे पटरी के बीच चलते हुए सुरंग के अंदर जाता दिखाई दे रहा है।



बताया जा रहा है कि भनवारटंक के रेल टर्मिनल क्षेत्र के पास एक रेलवे कर्मचारी की नजर सुरंग में घूम रहे तेंदुए पर पड़ी। कर्मचारी ने इसकी जानकारी आसपास मौजूद अन्य रेलकर्मियों को दी। इसी दौरान एक रेल चालक ने तेंदुए को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में तेंदुआ कुछ दूरी तक ट्रैक पर चलता नजर आता है और फिर धीरे-धीरे सुरंग की ओर बढ़ जाता है।



भनवारटंक का इलाका घने जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह क्षेत्र अचानकमार टाइगर रिजर्व से भी जुड़ा है, जिसके कारण यहां वन्यजीवों की आवाजाही बनी रहती है। जंगल के बीच से होकर रेलवे लाइन गुजरने के कारण कई बार वन्यजीव रेल ट्रैक के आसपास दिखाई दे जाते हैं।



स्थानीय स्तर पर इस इलाके में तेंदुए के अलावा भालू और बाघ समेत अन्य जंगली जानवरों की मौजूदगी भी सामने आती रही है। ऐसे में तेंदुए के रेलवे ट्रैक पर पहुंचने की घटना ने एक बार फिर वन्यजीवों की सुरक्षा और रेल परिचालन को लेकर ध्यान खींचा है।



जंगल से होकर गुजरने वाले रेलमार्ग पर वन्यजीवों की मौजूदगी ट्रेन परिचालन के लिए भी चुनौती बन सकती है। ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में लोको पायलटों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ती है। वहीं वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे, इसके लिए निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था भी जरूरी है। फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर वन विभाग और रेलवे स्तर पर जानकारी जुटाई जा रही है।

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