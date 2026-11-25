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बालोद जिले के दल्लीराजहरा नगर के एक निजी स्कूल में गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। स्कूल में पदस्थ एक म्यूजिक शिक्षक ने अपनी ही 11 वर्षीय मासूम छात्रा के साथ अश्लील हरकत की। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।



जानकारी के अनुसार, घटना के बाद मासूम बच्ची बुरी तरह डरी और सहमी हुई थी। घर पहुंचने पर परिजनों ने जब उससे प्यार से पूछताछ की, तो उसने रोते हुए शिक्षक की घिनौनी करतूत की पूरी आपबीती सुनाई। बच्ची की बात सुनकर परिजनों के होश उड़ गए और वे आक्रोशित हो उठे। आक्रोशित परिजन तत्काल दल्लीराजहरा थाने पहुंचे। उन्होंने आरोपी शिक्षक के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई। नाबालिग से जुड़े इस संवेदनशील मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया। सीएसपी राजहरा विनोद मंडावी ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है।



घटनाक्रम और बच्ची की आपबीती

दल्लीराजहरा के निजी स्कूल में एक म्यूजिक शिक्षक ने 11 वर्षीय छात्रा के साथ अश्लील हरकत की। इस घटना से बच्ची इतनी डर गई थी कि वह घर पहुंचने पर भी सहमी हुई थी। परिजनों ने जब उससे प्यार से पूछा, तब उसने रोते हुए शिक्षक की पूरी घिनौनी करतूत बताई। बच्ची की आपबीती सुनकर परिजनों को गहरा सदमा लगा। वे तत्काल न्याय के लिए दल्लीराजहरा थाने पहुंचे।



पुलिस की त्वरित कार्रवाई

परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज की। नाबालिग से जुड़े इस संवेदनशील मामले में बिना देरी किए कार्रवाई हुई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया। दबिश देकर शिक्षक को गिरफ्तार किया गया। उसे न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

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