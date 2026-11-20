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परिजनों ने गुरुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराकर अस्थियां बरामद करने की मांग की है। ग्राम खैरवाही निवासी विद्यावती रुखमणी शर्मा का 12 नवंबर की रात 11 बजे निधन हुआ था। 13 नवंबर की दोपहर उनका अंतिम संस्कार मुक्तिधाम में किया गया। 14 नवंबर की शाम बड़े बेटे बालमुकुंद शर्मा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अस्थि संचय के लिए पहुंचे। उन्होंने चिता स्थल पर नारियल, दीया और अगरबत्ती रखी देखी। चिता की ठंडी राख टटोलने पर अस्थियां गायब मिलीं। आसपास और गांव में काफी तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद परिजनों ने गुरुर पुलिस की शरण ली।दिवंगत महिला की अंतिम इच्छा प्रयागराज में अस्थियों को मां गंगा में विसर्जित करने की थी। उनके मंझले बेटे और सिंचाई विभाग के पूर्व एसडीओ रामेश्वर प्रसाद शर्मा ने यह जानकारी दी। बेटे बालमुकुंद, गिरेन्द्र कुमार, श्याममूर्ति और शारदा प्रसाद शर्मा समेत पूरा परिवार इसी की तैयारी कर रहा था। अस्थियां चोरी होने से उनकी धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। मृतका की पोती ने दुख जताते हुए कहा कि परिवार अस्थियों की रक्षा नहीं कर पाया।ग्रामीणों का कहना है कि खैरवाही के मुक्तिधाम में यह अस्थि चोरी की पहली वारदात नहीं है। ग्रामीण इंद्रजीत सिन्हा ने बताया कि वर्ष 2025 में उनके पिता के अंतिम संस्कार के बाद भी अस्थियां गायब हो गई थीं। उस समय ग्रामीणों ने इसे निजी मामला मानकर गंभीरता से नहीं लिया था। अब तीसरी घटना सामने आने के बाद पूरे गांव में डर का वातावरण है। गुरुर थाना प्रभारी मुकेश सिंह ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि रस्में पूरी होने के बाद परिजनों के बयान दर्ज कर मामले की बारीकी से जांच की जाएगी।