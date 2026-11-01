सीजी: इलाज कराने आई महिला से छेड़छाड़, डॉक्टर को दो साल की सजा; 15 हजार रुपये जुर्माना

जिला न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ताजुद्दीन आसिफ की अदालत ने इलाज कराने आई महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के दोषी डॉक्टर हेमशंकर साहू (32) को दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक सनद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मामला 14 अगस्त का है। पीड़िता साइटिका की बीमारी का इलाज कराने के लिए डॉक्टर हेमशंकर साहू के पास पहुंची थी। जांच के बहाने डॉक्टर ने महिला के साथ आए व्यक्ति को कमरे से बाहर भेज दिया। इसके बाद महिला को अकेला पाकर डॉक्टर ने उसके साथ अश्लील हरकत शुरू कर दी और उसे जबरन दूसरे कमरे में ले जाने की कोशिश की।



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पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद चालान अदालत में पेश किया था। अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर डॉक्टर को दोषी ठहराया।

अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 के तहत दो वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड तथा धारा 75 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।