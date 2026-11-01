फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Chhattisgarh ›   Balod News ›   Doctor sentenced to two years in prison for committing an obscene act against

सीजी: इलाज कराने आई महिला से छेड़छाड़, डॉक्टर को दो साल की सजा; 15 हजार रुपये जुर्माना

Sun, 01 Nov 2026 05:21 PM IST
बालोद ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालोद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालोद Published by: बालोद ब्यूरो Updated Sun, 01 Nov 2026 05:21 PM IST
Doctor sentenced to two years in prison for committing an obscene act against

जिला न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ताजुद्दीन आसिफ की अदालत ने इलाज कराने आई महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के दोषी डॉक्टर हेमशंकर साहू (32) को दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक सनद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मामला 14 अगस्त का है। पीड़िता साइटिका की बीमारी का इलाज कराने के लिए डॉक्टर हेमशंकर साहू के पास पहुंची थी। जांच के बहाने डॉक्टर ने महिला के साथ आए व्यक्ति को कमरे से बाहर भेज दिया। इसके बाद महिला को अकेला पाकर डॉक्टर ने उसके साथ अश्लील हरकत शुरू कर दी और उसे जबरन दूसरे कमरे में ले जाने की कोशिश की।

पढ़ें: छत्तीसगढ़ राज्योत्सव: संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने जारी की राज्य अलंकरण पुरस्कारों की सूची, यहां देखें

 

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद चालान अदालत में पेश किया था। अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर डॉक्टर को दोषी ठहराया।

अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 के तहत दो वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड तथा धारा 75 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

शिमला में भाजपा की रैली, ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत जुटे कार्यकर्ता

bjp democracy save rally shimla himachal pradesh
Shimla
01 Nov 2026

बिलासपुर के लुहणू मैदान में इंडिया बी और इंडिया सी के बीच मुकाबला शुरू, शुरुआती छह ओवर में गिरे तीन विकेट

India B vs India C Cricket Match at Luhnu Ground Bilaspur
Bilaspur
01 Nov 2026

सिरमौर: बनकला स्कूल में सात दिवसीय एनएसएस शिविर शुरू, 54 स्वयंसेवी करेंगे समाज सेवा

Bankala School NSS Camp 54 Volunteers Seven Day Camp Nahan Sirmaur
Sirmour
01 Nov 2026

ऊना में 3.462 किलो चरस के साथ बाइक सवार दो आरोपी गिरफ्तार

Una Police Seize 3.462 Kg Charas in Bharwain, Two Arrested
Una
01 Nov 2026

ऊना-अंब नेशनल हाईवे पर नंदपुर में सड़क किनारे जली मिली कार, जांच जारी

Burnt Car Found Near Nandpur on Una Amb National Highway
Una
01 Nov 2026
विज्ञापन

कानपुर: गंभीरपुर में बंधक बनाकर युवक की नृशंस हत्या, मां के सामने बयां किया दर्द फिर तोड़ा दम

Kanpur Young man held captive and brutally murdered in Gambhirpur
Kanpur
01 Nov 2026

कानपुर में सरदार पटेल की 151वीं जयंती पर कुर्मी समागम की राष्ट्रीय एकता यात्रा

Rashtriya Ekta Yatra by Kurmi Community in Kanpur on the 151st Birth Anniversary of Sardar Patel
Kanpur
01 Nov 2026
विज्ञापन

कंटेनर और टैंकर की टक्कर, दो की मौत; VIDEO

Collision between container truck and tanker two dead
Bhadohi
01 Nov 2026

सुख-आश्रय योजना से संवर रहा 791 बच्चों का भविष्य, मंडी में अब तक 12.94 करोड़ रुपये खर्च

Sukh Ashray Yojana 791 Children 12.94 Crore Mandi Himachal Pradesh 2026
Mandi
01 Nov 2026

एसआईआर के खिलाफ हल्लाबोल, इंडिया गठबंधन की महारैली के लिए जुटने लगे लोग

People have started gathering for the INDIA alliance's mega-rally
Delhi
01 Nov 2026

सोलन: कसौली की पहाड़ियों में शुरू हुई 'टूर डी सनावर' माउंटेन बाइकिंग प्रतियोगिता, 150 से अधिक साइकिलिस्ट ले रहे हिस्सा

tour de sanawar mountain biking xco competition 2026 solan
Solan
01 Nov 2026

लुधियाना में हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन

Hockey tournament organized in Ludhiana
Ludhiana
01 Nov 2026

गाजियाबाद कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच आजम खान को किया गया पेश

Azam Khan was produced in Ghaziabad court amid tight security
Lucknow
01 Nov 2026

फिरोजपुर के मोहरे वाला गांव में तीन बच्चों की संदिग्ध मौत

Suspicious deaths of three children in Mohre Wala village, Ferozepur
Chandigarh-Punjab
01 Nov 2026

जालंधर में नगर कीर्तन के पोस्टर फाड़ने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग

Youth arrested in Jalandhar for tearing posters of a Nagar Kirtan
Jalandhar
01 Nov 2026

अयोध्या के रुदौली में आरएसएस का पथ संचलन, कदमताल करते स्वयंसेवकों का पुष्पवर्षा कर हुआ स्वागत

RSS marches through Rudauli in Ayodhya volunteers are welcomed with shower of flowers
Ayodhya
01 Nov 2026

अमेठी में छात्रवृत्ति परीक्षा देने पहुंचे विद्यार्थी, जांच के बाद मिला प्रवेश

Students appeared for scholarship exams in Amethi and were admitted after verification
Amethi
01 Nov 2026

अकराबाद थाने के सामने चलती स्कॉर्पियो में लगी आग

अकराबाद थाने के सामने चलती स्कॉर्पियो में लगी आग
Aligarh
01 Nov 2026

सीहोर: सर्दी ने दी दस्तक, पहले ही कोहरे ने बदला मौसम का मिजाज; 16 डिग्री पर लुढ़का पारा

Winter Knocks on Sehore's Door as Season's First Fog Appears, Minimum Temperature Drops to 16°C
Madhya Pradesh
01 Nov 2026

लखनऊ में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के पास बीटेक छात्र को मारी चार गोलियां, ट्रॉमा सेंटर रेफर

BTech student shot four times near Integral University in Lucknow referred to trauma centre
Lucknow
01 Nov 2026

अयोध्या में पीईटी परीक्षा के लिए केंद्र पहुंचे परीक्षार्थी, जांच के बाद दिया गया प्रवेश

Candidates arrived at PET exam center in Ayodhya were admitted after checking
Ayodhya
01 Nov 2026

दिन में गर्मी, रात में ठंड, नवंबर में कैसा रहेगा यूपी का मौसम?

दिन में गर्मी, रात में ठंड, नवंबर में कैसा रहेगा यूपी का मौसम?
Uttar Pradesh
01 Nov 2026

बदायूं: जिले के 25 केंद्रों पर पीईटी का आयोजन, चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को मिला प्रवेश

PET conducted at 25 centres in Budaun
Budaun
01 Nov 2026

वोट चोरी के आरोपों के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का हल्ला बोल, सोलन से 160 कार्यकर्ता रैली में हुए शामिल

Congress Vote Chori Rally Delhi Solan 160 Workers Dhani Ram Shandil November 2026
Solan
01 Nov 2026

रायबरेली में गंगा एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर पलटी श्रद्धालुओं से भरी बस, आठ से अधिक घायल

bus full of devotees overturned on Ganga Expressway in Rae Bareli injuring more than eight people
Raebareli
01 Nov 2026

उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, देखें ताजा अपडेट

उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, देखें ताजा अपडेट
Uttar Pradesh
01 Nov 2026

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में की विधिवत पूजा अर्चना

President Droupadi Murmu offered prayers with due rituals at the Shaktipeeth Maa Bhadrakali Temple.
Chandigarh-Haryana
01 Nov 2026

यूपी की सियासत में एंट्री की तैयारी में निशांत कुमार, VIDEO

Nishant Kumar preparing to enter UP politics in chandauli
Chandauli
01 Nov 2026

कानपुर: गांजा तस्करों के खिलाफ 135 पुलिसकर्मियों ने कंजड़नपुरवा को घेरा

Kanpur 135 police personnel surround Kanjarpurwa in operation against cannabis smugglers
Kanpur
01 Nov 2026

चमोली हेलीकॉप्टर हादसा: जवानों ने सभी छह मृतकों के शव खाई से निकाले

Chamoli helicopter crash: Personnel recover bodies of all six victims from the gorge
Chamoli
01 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed