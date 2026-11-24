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बालोद जिला मुख्यालय से सटे जंगल और रिहायशी इलाकों के पास एक बार फिर जंगली भालू देखा गया है। भालू की इस अप्रत्याशित दस्तक से स्थानीय लोगों में काफी दहशत का माहौल बन गया है। इस जंगली जानवर को सबसे पहले तांदुला जलाशय के किनारे घूमते हुए पाया गया था, जिससे क्षेत्र में चिंता फैल गई।



भालू तांदुला जलाशय के किनारे से गोंदली नहर के रास्ते आगे बढ़ा। वह धीरे-धीरे बालोद-दल्लीराजहरा मुख्य मार्ग तक पहुंच गया, जो एक व्यस्त सड़क है। राहगीरों ने सड़क और नहर के किनारे भालू की इस असामान्य चहलकदमी को देखा। उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल कैमरे में इस पूरी घटना को कैद कर लिया। भालू का यह वीडियो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे लोगों में भय और बढ़ गया है। शहर और मुख्य सड़क के इतने करीब एक जंगली भालू के आ जाने से विशेष रूप से सुबह की सैर पर निकलने वाले लोगों में डर बना हुआ है। इसके साथ ही, इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों में भी भय का वातावरण है, क्योंकि वे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।



वन विभाग की त्वरित कार्रवाई

मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत अलर्ट हो गई और सक्रियता से काम करने लगी। वन अमले ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तत्काल आवश्यक कदम उठाए हैं। एहतियात के तौर पर, वन विभाग ने आसपास के ग्रामीणों और शहरवासियों को जंगली भालू से सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्हें किसी भी स्थिति में सावधानी बरतने के लिए कहा गया है।



सुरक्षा उपाय और निरंतर निगरानी

किसी भी संभावित अनहोनी को टालने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग पूरी तरह सक्रिय है। आम नागरिकों के जंगल के अंदर जाने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। इसके अतिरिक्त, वन विभाग की टीम जंगली भालू की गतिविधि पर लगातार नजर रख रही है ताकि उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके और उसे रिहायशी इलाकों से दूर रखा जा सके।

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