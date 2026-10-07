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पत्नी के साथ चारधाम यात्रा पर पहुंचे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, यमुनोत्री में की पूजा

Wed, 07 Oct 2026 08:10 PM IST
विशाल कुमार
Vishal Kumar विशाल कुमार
Updated Wed, 07 Oct 2026 08:10 PM IST
Uttarkashi:Former Vice President Jagdeep Dhankhar arrived on the Char Dham Yatra with his wife and offered prayers at Yamunotri
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी डॉ. सुदेश धनखड़ के साथ बुधवार को चारधाम यात्रा के तहत जानकीचट्टी पहुंचे। यहां से डॉ. सुदेश धनखड़ रिमझिम बारिश के बीच यमुनोत्री धाम पहुंचीं और शाम को मां यमुना के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की। उन्होंने देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की।
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