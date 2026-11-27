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आपदा प्रबंधन मास्टर ट्रेनर सुरेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में एसडीआरएफ चिन्यालीसौड़ की टीम ने छात्राओं को भूकंप, बाढ़, वनाग्नि और अन्य आपदाओं से बचाव के तरीके बताए। इस दौरान खोज एवं बचाव उपकरणों के उपयोग, घायलों को प्राथमिक उपचार देने, सीपीआर और स्थानीय संसाधनों से अस्थायी स्ट्रेचर बनाने का व्यावहारिक अभ्यास कराया गया।वहीं अग्निशमन विभाग पुरोला की ओर से स्थानीय संस्कृत विद्यालय में अग्नि सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभाग के प्रभारी मुन्ना सिंह चौहान, गिरीश रावत और अमित कुमार ने छात्राओं को गैस सिलिंडर, बिजली के उपकरणों और शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग से बचाव के तरीके बताए। संवाद