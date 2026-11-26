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उत्तरकाशी अग्निकांड: प्रभावित परिवारों से मिलने सीएम धामी पहुंचे पवानी गांव

Alka Tyagi

Updated Thu, 26 Nov 2026 04:54 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 04:54 PM IST







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मोरी विकासखंड के पवानी गांव में मंगलवार को हुए भीषण अग्निकांड के बाद आज सीएम धामी उत्तरकाशी पहुंचे। यहां वह पवानी गांव पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे और क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। ... और पढ़ें

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