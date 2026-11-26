उत्तरकाशी अग्निकांड: सीएम धामी पहुंचे पवानी गांव, ग्रामीणों से मिलेंगे, क्षेत्र का करेंगे स्थलीय निरीक्षण
मंगलवार को उत्तरकाशी के पवानी गांव में लकड़ी के बने मकान में आग लग गई थी। आग इतनी भयावह थी कि एक एक कर सभी मकानों को अपनी चपेट में ले लिया।
विस्तार
मोरी विकासखंड के पवानी गांव में मंगलवार को हुए भीषण अग्निकांड के बाद आज सीएम धामी उत्तरकाशी पहुंचे। यहां वह पवानी गांव पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे और क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे।
बता दें कि आग में गांव के 33 मकान पूरी तरह जलकर राख हो गए। इनमें 44 परिवार निवास कर रहे थे। अग्निकांड के 24 घंटे बाद भी कई स्थानों पर मलबे से धुआं और आग सुलग रही थी। प्रभावित परिवारों के रहने के लिए टेंट और राशन की व्यवस्था की गई है। भोजन के लिए सामूहिक रसोई भी शुरू कराई गई है।
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राख से निकलते धुएं को देख रोते रहे पवाणी के लोग
बीते मंगलवार को मोरी के पवाणी गांव पर आगजनी की घटना का ऐसा कहर बरपा कि गांव के करीब अस्सी प्रतिशत भवन जलकर राख हो गए। बुधवार सुबह तक राख बन चुके भवनों के बीच से आ रहे धुएं को देख कर महिलाएं दिन भर विलाप करती रही। लोगों ने पूरी रात खुले आसमान के नीचे खेतों में रोते हुए काटी। हालांकि बच्चों व बुजुर्गों को पड़ोसी गांव ओसला भेज दिया गया था।
मोरी के पवाणी गांव में हुई अग्निकांड की घटना ने एक बार पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। दिन में एक भवन में रसोई गैस सिलिंडर के लीकेज होने पर लकड़ी के बने भवन में आग फैली। जो देखते ही देखते गांव में फैल गई। दिन की घटना के समय गांव में बहुत कम लोग थे लेकिन उन्होंने किसी प्रकार जन व पशु हानि को बचाया। स्थानीय निवासी चैन सिंह रावत ने बताया कि गांव में करीब पंद्रह भवन बचे हैं। उनको बचाने के लिए लोगों ने अपने राशन आदि को रखने के बनाए गए कोठार उखाड़े।
रात तक किसी प्रकार आग पर काबू पाया गया लेकिन तब तक गांव के आधे से अधिक परिवार बेघर हो चुके थे। लोग पूरी रात खेतों में बैठकर विलाप करते रहे। बचे हुए घरों व आसपास के गांव से पहुंचे लोगों ने रात को खिचड़ी बनाकर लोगों को खिलाई। स्थानीय निवासी यश पंवार, कृष्णा देवी, जनक पंवार, विजय पंवार का कहना है कि क्षेत्र में शीतकाल की बर्फबारी को देखते हुए छह माह का राशन, घास, चारा, लकड़ी सब जलकर राख हो गया। अब ऐसी स्थिति से कैसे उबरा जाएगा। कुछ पता नहीं है।
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