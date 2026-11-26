राख से निकलते धुएं को देख रोते रहे पवाणी के लोग

बीते मंगलवार को मोरी के पवाणी गांव पर आगजनी की घटना का ऐसा कहर बरपा कि गांव के करीब अस्सी प्रतिशत भवन जलकर राख हो गए। बुधवार सुबह तक राख बन चुके भवनों के बीच से आ रहे धुएं को देख कर महिलाएं दिन भर विलाप करती रही। लोगों ने पूरी रात खुले आसमान के नीचे खेतों में रोते हुए काटी। हालांकि बच्चों व बुजुर्गों को पड़ोसी गांव ओसला भेज दिया गया था।



मोरी के पवाणी गांव में हुई अग्निकांड की घटना ने एक बार पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। दिन में एक भवन में रसोई गैस सिलिंडर के लीकेज होने पर लकड़ी के बने भवन में आग फैली। जो देखते ही देखते गांव में फैल गई। दिन की घटना के समय गांव में बहुत कम लोग थे लेकिन उन्होंने किसी प्रकार जन व पशु हानि को बचाया। स्थानीय निवासी चैन सिंह रावत ने बताया कि गांव में करीब पंद्रह भवन बचे हैं। उनको बचाने के लिए लोगों ने अपने राशन आदि को रखने के बनाए गए कोठार उखाड़े।



रात तक किसी प्रकार आग पर काबू पाया गया लेकिन तब तक गांव के आधे से अधिक परिवार बेघर हो चुके थे। लोग पूरी रात खेतों में बैठकर विलाप करते रहे। बचे हुए घरों व आसपास के गांव से पहुंचे लोगों ने रात को खिचड़ी बनाकर लोगों को खिलाई। स्थानीय निवासी यश पंवार, कृष्णा देवी, जनक पंवार, विजय पंवार का कहना है कि क्षेत्र में शीतकाल की बर्फबारी को देखते हुए छह माह का राशन, घास, चारा, लकड़ी सब जलकर राख हो गया। अब ऐसी स्थिति से कैसे उबरा जाएगा। कुछ पता नहीं है।