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गंगोत्री घाटी का मनमोहक नजारा हर किसी को कर रहा मंत्रमुग्ध, खूबसूरत वादियों से सफर बन रहा यादगार

Alka Tyagi

Updated Thu, 05 Nov 2026 08:09 PM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 08:09 PM IST







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बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हिमालय की ऊंची चोटियां, चारों ओर फैली अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और बीच से गुजरता श्रद्धालुओं का कारवां... गंगोत्री घाटी का यह मनमोहक नजारा हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। मां गंगा के दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालु यहां की बर्फ से ढकी चोटियों और कुदरती खूबसूरती को नजदीक से निहारते हुए इस यादगार सफर का आनंद ले रहे हैं। ... और पढ़ें

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