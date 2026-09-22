{"_id":"6ab26fa56f2da7564606dee5","slug":"video-illegal-telecom-gateway-busted-in-bazpur-2-sim-boxes-114-sim-cards-and-77-antennas-seized-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: बाजपुर में अवैध टेलीकॉम गेटवे का भंडाफोड़, 2 सिम बॉक्स, 114 सिम और 77 एंटीना बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्रदेश में पहली बार सिम बॉक्स के माध्यम से संचालित अवैध टेलीकॉम गेटवे का भंडाफोड़ हुआ है। एसटीएफ की साइबर कुमाऊं यूनिट ने बाजपुर में कार्रवाई करते हुए 114 अवैध सिम कार्ड, 2 सिम बॉक्स और 77 एंटीना सहित भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए हैं। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह के अनुसार टीम काफी समय से इस नेटवर्क पर काम कर रही थी और दूरसंचार विभाग डीओटी के संपर्क में थी। इनपुट मिलने पर टीम ने बाजपुर के मुड़िया, ईदगाह के पास एक मकान पर दबिश दी। मौके से 24 वर्षीय कादिर पुत्र जाबिर अली निवासी मिलक जुम्मावाली, बेरखेड़ा चक, थाना भगतपुर, जनपद मुरादाबाद (यूपी) को गिरफ्तार किया। उसके पास से 2 सिम बॉक्स (32 स्लॉट), 77 एंटीना, 114 एयरटेल सिम, एयरटेल इंटरनेट राउटर, सैमसंग ए35 मोबाइल, लेन/यूएसबी केबल, एसी एडॉप्टर, फाइबर वायर, मीडिया कन्वर्टर और अन्य टेलीकॉम उपकरण बरामद हुए।

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