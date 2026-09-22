नंदा देवी महोत्सव: 23 सितंबर को नैनीताल, भवाली और भीमताल में स्कूल बंद, आदेश का पालन न करने पर होगी कार्रवाई

ऐतिहासिक श्री नंदा देवी महोत्सव का 23 सितंबर को भव्य शोभायात्रा और मां नंदा-सुनंदा के डोला विसर्जन के साथ समापन होगा। नैनीताल के साथ भवाली और भीमताल में भी डोला विसर्जन कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।

धार्मिक आयोजनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए इन क्षेत्रों में यातायात प्रभावित होने की आशंका है। छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए 23 सितंबर को एक दिवसीय अवकाश घोषित किया गया है।

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मुख्य शिक्षा अधिकारी को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।