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आंखों पर बांधी पट्टी: उत्तराखंड के एक स्कूल में मोबाइल जागरूकता कार्यक्रम में बच्चे रोए, विभाग ने भेजा नोटिस

Tue, 22 Sep 2026 08:47 PM IST
अनुज कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, खटीमा
संवाद न्यूज एजेंसी, खटीमा Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 22 Sep 2026 08:47 PM IST
सार

खटीमा के बिरिया मझोला स्थित एक निजी विद्यालय में मोबाइल फोन के अत्यधिक इस्तेमाल पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान बच्चों में अचानक दहशत फैल गई, जिसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय को नोटिस जारी किया है।

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School children panic during mobile awareness programme in Khatima and gets notice
मोबाइल जागरूकता कार्यक्रम में बच्चों में दहशत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मोबाइल फोन के अत्याधिक इस्तेमाल और अधिक स्क्रीन टाइम के नुकसान बताने के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में बच्चों के बीच अचानक दहशत फैल गई। बच्चों के चीखने, चिल्लाने और रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय को नोटिस जारी किया है।

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मामला खटीमा के बिरिया मझोला स्थित एक निजी विद्यालय का है। जानकारी के मुताबिक, विद्यालय में बच्चों को मोबाइल फोन के अत्याधिक इस्तेमाल और अधिक स्क्रीन टाइम से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान बच्चों की आंखों पर पट्टियां बांधी गई थीं और उनके चारों ओर लाल रंग का पदार्थ लगाया गया था।
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बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान एक बच्चे ने अपने सहपाठियों से कहा कि उसने मोबाइल फोन का अत्याधिक इस्तेमाल किया था, जिसके कारण डॉक्टरों ने उसकी दोनों आंखें निकाल दी थीं। यह सुनकर कई बच्चे भयभीत हो गए और रोने-चिल्लाने लगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में बच्चे मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने का संकल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।
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बीईओ ने माना तरीका सही नहीं था
खंड शिक्षा अधिकारी भानुप्रताप कुशवाहा ने कहा कि बच्चों को मोबाइल के अत्याधिक इस्तेमाल और स्क्रीन टाइम के प्रति जागरूक करने का तरीका सही नहीं था। इससे बच्चों में दहशत फैल गई। विद्यालय को इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है।

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