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टिहरी: परियोजना निदेशक ने किया समुदायिक स्तर के उद्यमों व कलेक्शन सेंटर का निरीक्षण

Alka Tyagi

Updated Wed, 02 Sep 2026 08:39 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 08:39 PM IST







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टिहरी गढ़वाल में ग्राम्य विकास विभाग के परियोजना निदेशक ज्योति आईएएस (प्रशिक्षु) विकास खंड भिलंगना के अन्तर्गत संचालित ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना के सहयोग से सहकारिताओं एवं स्वयं सहायता समूहों के द्वारा संचालित समुदायिक स्तर के उद्यमों एवं कलेक्शन सेंटर का भौतिक एवं धारातलीय निरीक्षण किया गया। ... और पढ़ें

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