{"_id":"6ab683f424c806d39001ba35","slug":"video-mass-singing-of-vande-mataram-at-saraswati-vidya-mandir-ghansali-to-mark-the-completion-of-150-years-of-the-song-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"वंदेमातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने पर सरस्वती विद्या मंदिर घनसाली में सामूहिक गायन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

घनसाली। राष्ट्रगीत ‘वंदेमातरम्’ के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में टिहरी गढ़वाल के घनसाली स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में भी वंदेमातरम् का सामूहिक गायन कर इस ऐतिहासिक अवसर को उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और उपस्थित लोगों ने एक साथ वंदेमातरम् का सामूहिक गायन किया। इस दौरान विद्यालय परिसर देशभक्ति के भाव से सराबोर नजर आया। छात्र-छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रगीत का गायन किया और राष्ट्रीय एकता व देशप्रेम का संदेश दिया। कार्यक्रम में घनसाली विधायक शक्ति लाल शाह और नगर पंचायत अध्यक्ष आनंद बिष्ट भी मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों के साथ सामूहिक रूप से वंदेमातरम् का गायन किया और इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बने। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि वंदेमातरम् केवल एक गीत नहीं, बल्कि देश की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय चेतना से जुड़ी एक महत्वपूर्ण विरासत है। इसके 150 वर्ष पूर्ण होना देश के लिए गौरव का विषय है। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति, एकता और देश के प्रति अपने कर्तव्यों की भावना से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। विद्यालय परिसर में राष्ट्रभक्ति से जुड़े भावों के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।

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