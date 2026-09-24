छात्रसंघ चुनाव: पीजी कालेज कोटद्वार में नामांकन पत्र गायब होने पर हंगामा, पौखाल महाविद्यालय में 13वीं बार NSUI

पीजी कॉलेज कोटद्वार में वंदेमातरम छात्र संगठन के अध्यक्ष पद के दावेदार मनीष नेगी के नामांकन को लेकर विवाद हो गया। नामांकन पत्र गायब करने का आरोप लगाते हुए भड़के छात्रों ने महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और प्राचार्य पर भाजपा सरकार व एबीवीपी का एजेंट होने का आरोप लगाया।

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स दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे दोनों गुट आमने-सामने आ गए। पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग कर मामला शांत कराया। देर शाम तक महाविद्यालय प्रशासन और छात्र गुटों के नेताओं के बीच वार्ता जारी रही। इसके चलते देर शाम तक जमा नामांकन पत्रों की सूची जारी नहीं हो सकी। इससे पूर्व एएसपी मनोज ठाकुर ने पीजी कॉलेज कोटद्वार व राजकीय महाविद्यालय कण्वघाटी पहुंचकर पुलिस बल को जरूरी निर्देश दिए।इंदर सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय पौखाल में छात्रसंघ चुनाव को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो गई है। महाविद्यालय में लगातार 13वीं बार एनएसयूआई का पूरा पैनल निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया के दौरान छात्रसंघ के विभिन्न पदों के लिए कुल पांच प्रत्याशियों ने नामांकन कराया और सभी के नामांकन एकल होने के कारण किसी पद पर अन्य प्रत्याशी मैदान में नहीं है।निर्वाचन अधिकारी अरविंद नारायण ने बताया कि छात्रसंघ के पांच अलग-अलग पदों के लिए पांच प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। सभी पदों पर एक-एक ही नामांकन प्राप्त हुआ है। 26 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जिसके बाद नियमानुसार निर्विरोध निर्वाचन की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों में अध्यक्ष पद पर अंजू धारगे, उपाध्यक्ष शालनी रावत, कोषाध्यक्ष प्रमिला रावत, महासचिव साहिल और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर अरुण शामिल हैं।