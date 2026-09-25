उत्तराखंड: टिहरी झील के आसपास अब नहीं चलेगा बेतरतीब विकास, 8000 हेक्टेयर क्षेत्र का बनेगा मास्टर प्लान

टिहरी झील के पूरे क्षेत्र में बेतरतीब विकास रोकने के लिए मास्टर प्लान बनेगा। साथ ही झील क्षेत्र का जोनल प्लान भी तैयार किया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बृहस्पतिवार को टिहरी झील क्षेत्र को ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की तैयारियों की बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि झील के आसपास के करीब 8000 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए समग्र मास्टर एवं जोनल प्लान तैयार किया जाए।

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