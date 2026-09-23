{"_id":"6ab56c5ed588a5621808d340","slug":"video-nsui-triumphs-at-poukhal-college-for-the-13th-consecutive-time-entire-panel-elected-unopposed-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"पौखाल महाविद्यालय में लगातार 13वीं बार NSUI का परचम, पूरा पैनल निर्विरोध","category":{"title":"City and States Archives","title_hn":"शहर और राज्य आर्काइव","slug":"city-and-states-archives"}}

छात्रसंघ चुनाव में NSUI समर्थित प्रत्याशियों का दबदबा घनसाली। इंदर सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय पौखाल में छात्रसंघ चुनाव को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो गई है। महाविद्यालय में लगातार 13वीं बार NSUI का पूरा पैनल निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया के दौरान छात्रसंघ के विभिन्न पदों के लिए कुल पांच प्रत्याशियों ने नामांकन कराया और सभी के नामांकन एकल होने के कारण किसी पद पर अन्य प्रत्याशी मैदान में नहीं है। निर्वाचन अधिकारी अरविंद नारायण ने बताया कि छात्रसंघ के पांच अलग-अलग पदों के लिए पांच प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। सभी पदों पर एक-एक ही नामांकन प्राप्त हुआ है। 26 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जिसके बाद नियमानुसार निर्विरोध निर्वाचन की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों में अध्यक्ष पद पर अंजू धारगे, उपाध्यक्ष शालनी रावत, कोषाध्यक्ष प्रमिला रावत, महासचिव साहिल और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर अरुण शामिल हैं। 13वीं बार पूरा पैनल निर्विरोध, समर्थकों में उत्साह पौखाल महाविद्यालय में लगातार 13वीं बार NSUI का पूरा पैनल निर्विरोध निर्वाचन की ओर बढ़ने से संगठन के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह है। लगातार कई वर्षों से महाविद्यालय में NSUI समर्थित पैनल का निर्विरोध चुना जाना छात्र राजनीति में संगठन की सक्रियता और मजबूत उपस्थिति को दर्शाता है। पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष संदीप कुमार की भूमिका चर्चा में NSUI के इस लगातार प्रभाव के बीच महाविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष संदीप कुमार का नाम भी चर्चा में है। संदीप कुमार वर्ष 2014 में राजकीय महाविद्यालय पौखाल के छात्रसंघ अध्यक्ष रह चुके हैं। वह लंबे समय तक NSUI से जुड़े रहे और संगठन की छात्र राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। इसके बाद संदीप कुमार ने युवा कांग्रेस टिहरी के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। वर्तमान में वह ग्राम प्रधान कोटी, भिलंगना के पद पर निर्वाचित हैं और प्रधान संगठन के महामंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। छात्र राजनीति से लेकर वर्तमान पंचायत राजनीति तक उनकी सक्रियता के चलते महाविद्यालय में NSUI के लगातार निर्विरोध पैनल को लेकर उनकी भूमिका भी स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक चर्चा पौखाल महाविद्यालय में लगातार 13वीं बार NSUI समर्थित पैनल के निर्विरोध निर्वाचन की खबर ऐसे समय सामने आई है, जब प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। ऐसे में छात्र राजनीति के इस घटनाक्रम को लेकर क्षेत्र में भी राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि छात्रसंघ और विधानसभा चुनाव अलग-अलग स्तर के चुनाव हैं। दोनों के मतदाता, मुद्दे और राजनीतिक परिस्थितियां अलग होती हैं। इसलिए छात्रसंघ के परिणाम को सीधे विधानसभा चुनाव के जनादेश का संकेत नहीं माना जा सकता। फिर भी किसी महाविद्यालय में लगातार 13वीं बार एक ही संगठन का पूरा पैनल निर्विरोध चुना जाना स्थानीय छात्र राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण घटनाक्रम जरूर है। फिलहाल 26 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच के बाद छात्रसंघ चुनाव की औपचारिक तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट होगी। यदि सभी नामांकन वैध पाए जाते हैं तो पौखाल महाविद्यालय में NSUI के पांचों प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन औपचारिक रूप से घोषित किया जाएगा।

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