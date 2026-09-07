श्रीनगर: मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस इंटर्न ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर खोला मोर्चा

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वीर चंद्र सिंह गढ़वाली आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान (मेडिकल कॉलेज श्रीनगर) के एमबीबीएस इंटर्न ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। वर्तमान में 17 हजार रुपये स्टाइपेंड को नाकाफी बताते हुए इंटर्न ने इसे बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने की मांग की। सोमवार को इंटर्न ने बेस अस्पताल परिसर में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि महंगाई को देखते हुए स्टाइपेंड बढ़ाना जरूरी है। इंटर्न की मांग से शासन और संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है।

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