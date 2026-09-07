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श्रीनगर: गढ़वाल विवि में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र संगठनों के बीच सरगर्मी तेज

विशाल कुमार

Updated Mon, 07 Sep 2026 04:45 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 04:45 PM IST







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गढ़वाल विवि में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र संगठनों के बीच सरगर्मी बढ़ गई है। सोमवार को जय हो छात्र संगठन के कार्यकर्ता कुलपति कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। संगठन ने परिसर में प्रवेश करने वाले सभी छात्रों के आईकार्ड की जांच कराने की मांग उठाई। ... और पढ़ें

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