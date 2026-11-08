श्रीनगर: दीपावली पर रोशनी से जगमगा उठा शहर

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दीपावली के पावन पर्व पर श्रीनगर रोशनी से जगमगा उठा। नगर के प्रमुख बाजारों, घरों और प्रतिष्ठानों को रंग-बिरंगी लाइटों और दीपों से सजाया गया। शाम होते ही शहर की खूबसूरती देखते ही बन रही हैं। बाजारों में भी दीपावली की रोनक नजर आई ।

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