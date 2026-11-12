{"_id":"6af56471ba16e1368c0a909f","slug":"video-state-level-boxing-competition-inaugurated-in-ramnagar-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: रामनगर में राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रामनगर में बृहस्पतिवार को राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। 12 से 15 नवंबर तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेशभर के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय कोच देवेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रतियोगिता में 11 जिलों समेत कुल 14 टीमों के 168 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है। प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न भार वर्गों में खिलाड़ियों के बीच मुकाबले होंगे। इन मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाएगा।

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