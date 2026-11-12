Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Nainital Accident: Car Falls into Gorge Near Kainchi Dham, One Devotee Dead, Four Injured

नैनीताल में हादसा: कैंची धाम में खाई में गिरी कार, हादसे में एक श्रद्धालु की मौत, चार घायल

Thu, 12 Nov 2026 08:39 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: Sharukh Khan Updated Thu, 12 Nov 2026 08:39 AM IST
सार

नैनीताल में दर्दनाक हादसा हुआ है। कैंची धाम में एक कार खाई में गिर गई। हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि चार घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विज्ञापन
Nainital Accident: Car Falls into Gorge Near Kainchi Dham, One Devotee Dead, Four Injured
बचाव अभियान चलाते पुलिसकर्मी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बरेली से कैंची धाम दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं की कार बुधवार की देर रात एक बजे कैंची धाम के पास निगलाट में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई और चार श्रद्धालु घायल हो गए। 
विज्ञापन


कार के खाई में गिरने की सूचना मिलते ही भवाली पुलिस क्षेत्राधिकारी विनय सिंह, कोतवाल प्रकाश सिंह मेहरा पुलिस कर्मियों और एसडीआरएफ की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाकर खाई में गिरे श्रद्धालुओं को बाहर निकाला। 
विज्ञापन


हादसे में संदीप शर्मा पुत्र राजकुमार शर्मा निवासी मनकापुर थाना भुता बरेली की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में घायल अनुज तिवारी (29) पुत्र लक्ष्मी नारायण तिवारी निवासी शेखरपुर बरेली (वाहन चालक), सनी (23) पुत्र तेजराम निवासी मनाकपुर भुता बरेली, रवि पुत्र दिवेश मौर्य और संचित तिवारी (26) पुत्र डॉ रत्न नारायण तिवारी ग्राम शेखरपुर भुता बरेली को घायल हालत में 108 एंबुलेंस से भवाली सीएचसी पहुंचाया गया। सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद सभी को हल्द्वानी हायर सेंटर रेफर कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed