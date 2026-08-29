VIDEO: श्रावणी उपाकर्म और रक्षाबंधन पर्व धूमधाम से मनाया

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हल्द्वानी, नैनीताल, भीमताल और में कोटाबाग में श्रावणी उपाकर्म और रक्षाबंधन पर्व शुक्रवार को शहर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। कई घरों और मंदिरों में सामूहिक रूप से जनेऊ पूजन एवं संस्कार हुए। लोगों ने विधि-विधान से यज्ञोपवीत पूजन कर नया जनेऊ धारण किया और रक्षा सूत्र बांधा। मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना व धार्मिक अनुष्ठान हुए। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी सुख-समृद्धि की कामना की।

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